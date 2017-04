Plus jamais de taches de café sur les dents

Une nouvelle invention vient peut-être de signer la fin des taches de café. Une compagnie slovaque attire l’attention ces jours-ci puisqu’elle a en effet dévoilé le premier café transparent au monde.

Le breuvage, baptisé «CLR CFF» - à partir des mots «clear coffee» dont on a retiré les voyelles – ne contient pas de colorants, ni préservatifs, saveurs artificielles, stabilisants ou produits sucrants.

Comment sont-ils parvenus à le produire? Les frères David et Adam Nagy, qui ont fondé la compagnie, se gardent bien de dévoiler leur recette, et leur méthode de filtrage demeure top secrète.

Sur leur site, on peut néanmoins lire que «ce breuvage rafraichissant est fait à partir de grains de café Arabica de grande qualité et d’eau pure», et que le mode de fabrication est inusité.

«C’est un procédé physique qui permet de produire ce café, il ne comporte aucun produit chimique», poursuit-on. Et il serait à son meilleur quand il est servi froid.

Le hic: ce café n’est pas donné. Il faut 10 dollars pour se payer un paquet de deux bouteilles de 200 ml.

Autre hic: il n’est pas encore disponible sur le marché nord-américain.