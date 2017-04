Sophie Grégoire Trudeau, marraine du «NCSM Harry DeWolf»

La Marine royale canadienne (MRC) a annoncé mardi que Sophie Grégoire Trudeau deviendra la marraine du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) «Harry DeWolf».

Le bateau, qui sera livré sous peu, va faire partie de la flotte de navires de patrouille extracôtiers et de l’Arctique.

La MRC a indiqué dans un communiqué que le navire sera mis à l’eau en 2018.

Selon la tradition, tous les navires en service de la Marine royale ont un parrain ou une marraine. Ainsi, Aline Chrétien est marraine du «NCSM Shawinigan» et Mila Mulroney, marraine du «NCSM Halifax».

«Je suis honorée de devenir la marraine du NCSM Harry DeWolf, a souligné Mme Grégoire Trudeau. Le vice-amiral Harry DeWolf est un véritable héros canadien dont on honore la mémoire en reconnaissance de son service, de son courage et de sa détermination. Je suis convaincue que ce navire et tous ceux et celles qui serviront à son bord perpétueront cette tradition dont les Canadiens peuvent être très fiers.»