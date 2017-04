Transcontinental vend ses 93 journaux

Transcontinental a officiellement annoncé mardi qu’elle compte vendre ses 93 journaux locaux, et sites web associés, du Québec et de l’Ontario.

«Nous avons pris la décision de mettre en vente les journaux locaux et régionaux de TC Media. Nous sommes persuadés que la vente de ces actifs à des acteurs locaux représente la meilleure avenue pour contribuer à la pérennité de la presse locale et favoriser une plus grande proximité avec les annonceurs et les communautés desservies», a mentionné François Olivier, président et chef de la direction de Transcontinental, par communiqué.

Au Québec, Transcontinental veut ainsi se départir du journal «Métro» de Montréal ainsi que de tous ses hebdos locaux. L’entreprise québécoise veut toutefois conserver ses publications spécialisées pour les milieux des affaires, de la finance et de la construction, ses activités d'édition d'ouvrages pédagogiques, le «Publisac» et son entreprise de marketing Targeo.

François Olivier a expliqué que les acheteurs potentiels pour tous les journaux locaux de Transcontinental au Québec et en Ontario «peuvent manifester leur intérêt à participer au processus d'achat à compter d'aujourd'hui».

Avec cette vente, l’entreprise poursuit son virage pour délaisser le monde des médias. La compagnie avait déjà vendu ses 13 journaux en Saskatchewan en 2016, ainsi que ses 28 journaux en Atlantique dans une transaction qui a été annoncée la semaine dernière.