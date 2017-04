Trump sert une «claque sur la gueule» à nos producteurs laitiers

Donald Trump s’en est pris au système canadien de gestion de l’offre, qualifiant d’«injustes» les accords commerciaux signés entre les deux pays voisins au détriment des producteurs laitiers américains.

Dans un discours livré cet après-midi, le président américain a assuré que son administration allait se «tenir debout pour défendre les producteurs de lait» de cet État du Midwest.

«J’en parle depuis longtemps de cette entente avec nos partenaires et cela inclut le Canada, a-t-il laissé tomber sèchement. Parce qu’au Canada, des choses très injustes se produisent aux dépens de nos producteurs laitiers.»

L’occupant de la Maison-Blanche a déclaré qu’il allait avec son équipe s’atteler à la tâche de mettre fin à cette situation injuste. «Voilà l’exemple typique d’une entente à sens unique qui fait mal aux États-Unis», a-t-il justifié.

Les chroniqueurs de l’émission «La Joute» ont sauté dans la mêlée «à chaud», sur les ondes de LCN, afin de se prononcer sur les menaces proférées par le successeur de Barack Obama.

L’animateur Mario Dumont, qui est venu en relève à Paul Larocque, estime que les producteurs de lait canadiens ont reçu rien de moins qu’une véritable «claque sur la gueule».

Selon Bernard Drainville, il s’agit d’une «nouvelle extrêmement importante» et même «inquiétante pour notre secteur laitier».

Si l’entente apparaît peut-être injuste aux yeux des Américains, l’ancien député péquiste ne croit pas qu’elle l’est sur le fond des choses.

«Je sais que Luc a un autre avis qu’il va partager avec nous dans un instant, mais ce que je peux vous dire, c’est qu’à ma connaissance, c’est la première fois qu’un président américain s’en prend aussi directement à la gestion de l’offre, aux producteurs laitiers canadiens», relate-t-il en rappelant que plus de la moitié de la production canadienne de lait est concentrée au Québec.

«Ce que vient donc de faire Trump, c’est de déclarer la guerre aux producteurs de lait du Canada, mais en particulier ceux du Québec. Il vient de déclarer la guerre à la gestion de l’offre et il vient de dire que dans toute renégociation de l’entente de libre-échange, que ce soit l’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) ou l’entente États-Unis-Canada, ça va nous prendre, nous les Américains, un nouveau deal sur l’agriculture et, en particulier, dans le domaine du lait.»

Rappelant qu’il oeuvrait au sein du cabinet du premier ministre Mulroney lorsque la première version de l’accord de libre-échange avec les États-Unis été négociée, Luc Lavoie a précisé qu’il y avait à cette époque deux points d’accrochage entre les deux pays, soit les produits culturels, «qui ont fini par être protégés», et la gestion de l’offre. Dans ce dernier cas, le Canada a vécu le même problème avec son partenaire européen, souligne-t-il.

«Je ne suis ni étonné ni surpris, dit M. Lavoie. Je suis d’accord avec Bernard que c’est une nouvelle importante, mais je pense que ce système-là ne peut pas durer éternellement. Il va contre l’intérêt des citoyens, des consommateurs canadiens. Il va falloir que quelqu’un se penche sur (la gestion de l’offre), car sinon, je pense que ça ne survivra pas.»

D’ailleurs, Luc Lavoie soutient également que Justin Trudeau était assurément au courant des intentions formulées aujourd’hui par Donald Trump devant les fermiers du Wisconsin.

La guerre risque cependant de s’étendre à l’ensemble du secteur agricole, les négociateurs canadiens pouvant faire valoir que les agriculteurs américains bénéficient de généreuses subventions.

«À coups de milliards et de milliards de dollars chaque année, insiste Bernard Drainville, selon qui nos voisins du Sud ont très nettement le «gros bout du bâton». Car, explique-t-il, «le Canada a besoin du marché américain pas mal plus que les Américains ont besoin du marché canadien».

Même s’il admet ne pas être un grand admirateur de Trump, Luc Lavoie juge toutefois qu’on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. «On ne peut pas être des libre-échangistes et avoir en place des systèmes comme celui de la gestion de l’offre. Ça ne peut pas tenir éternellement. Car la gestion de l’offre est une forme de protectionnisme extrême. Et c’est aussi une forme de gestion de la chose publique qui est en contradiction absolue avec le système de libre marché», relate-t-il.