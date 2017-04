Un ancien athlète olympique se rend aux policiers

Disparu depuis novembre 2015, Harold Backer, un rameur canadien qui a participé à trois Jeux olympiques, s’est rendu jeudi à la police de Victoria, en Colombie-Britannique, où il a été arrêté pour fraude.

Le 3 novembre 2015, Backer dit à sa femme qu’il partait faire un tour de vélo, mais il n’était jamais revenu. Quelques jours plus tard, il avait été aperçu sur les caméras de surveillance du traversier de Port Angeles dans l’État de Washington.

Peu de temps après sa disparition, des enquêteurs de police de Victoria spécialisés dans les crimes financiers ont lancé une enquête sur M. Backer et son entreprise, My Financial Backer Corporation.

Avant de prendre la poudre d’escampette, le fraudeur présumé avait écrit une lettre à ses clients pour leur exprimer ses remords pour les décisions prises leur ayant coûté de l’argent et pour dire qu’il assumait la responsabilité pour ces pertes.

Harold Backer a pris part à trois Jeux olympiques en tant que rameur au sein de l’équipe canadienne d’aviron. Il était à Los Angeles en 1984, où il a terminé cinquième au deux en pointe avec barreur, à Séoul en 1988 et à Barcelone en 1992. Il n’a jamais remporté une médaille olympique.