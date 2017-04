Un braqueur de dépanneur recherché à Thetford Mines

La police est à la recherche d’un homme ayant commis un vol qualifié lundi soir dans un dépanneur de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches.

Le crime a été commis vers 22 h 10, au dépanneur Couche-Tard situé sur le boulevard Frontenac Ouest, tout près du Cégep de Thetford.

Le suspect s’est présenté dans le commerce pour réclamer le contenu du tiroir-caisse, ainsi que des paquets de cigarettes.

Le commis a obtempéré sans résister. Le voleur a ensuite pris la fuite à pied vers le sud.

La valeur du vol est estimée à environ 225 $.

Le suspect recherché est âgé entre 25 et 30 ans. Il mesure environ 1,68 mètre (5 pi 6 po) et pèse plus ou moins 77 kg (170 lb).

Au moment du crime, il portait des vêtements de coton ouaté pâles. Il portait également une tuque et un foulard qui lui cachait une partie du visage.

Toute personne détenant des informations en lien avec ce crime est invitée à communiquer avec les policiers de Thetford en composant le 418 338-0111.