Un des deux adolescents plaide coupable

Un des deux adolescents soupçonnés de vouloir tuer trois camarades de classe et d’en violer une autre dans une école de Saint-Hyacinthe a plaidé coupable de complot pour meurtre.

Le jeune de 14 ans, détenu en centre jeunesse, a reconnu sa culpabilité à six des chefs d’accusation auxquels il faisait face, dont complot en vue de droguer et violer des camarades de classe, harcèlement et menace de mort.

Fin mars, son complice de 16 ans avait été reconnu non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux. Les experts avaient conclu qu’il souffrait de schizophrénie.

Le plan des deux jeunes a avorté en septembre dernier quand la mère d’une des victimes a alerté les parents du plus jeune accusé après avoir pris connaissance de conversations menaçantes sur Facebook. Ils y planifiaient entre autres de droguer une adolescente en mettant des somnifères dans son jus dans le but de la violer par la suite. La direction de l’école, mise au parfum, avait alors mis le dossier entre les mains de la police.

Les jeunes accusés avaient tenté d’obtenir leur remise en liberté l’automne dernier, mais le tribunal avait refusé de leur accorder ce privilège, ordonnant la poursuite de leur détention pour la suite des procédures.