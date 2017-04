Une famille trouve 14 000 $ sur le bord de la route

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine.

Une famille de Worthington, en Ohio, a trouvé pas moins de 14 000 $ en argent comptant en se rendant dans un parc. Plutôt que de conserver cette coquette somme, elle a plutôt décidé de remettre les billets à son propriétaire.

Jake Bowers raconte que sa femme conduisait la voiture lorsqu’il a remarqué quelque chose sur le bord de la route. Au départ, il croyait qu’il s’agissait d’un sac pour ordinateur portable.

«Nous l’avons ramassé et les enfants ont demandé ce que c’était, relate-t-il. Il y avait quelques enveloppes et les coins étaient ouverts. On pouvait voir qu’il y avait plusieurs billets de 100 $ à l’intérieur.»

Sans hésiter, M. Bowers et sa famille se sont rendus au poste de police. En fouillant à l’intérieur du sac, les agents ont trouvé une pièce d’identité et ils ont été en mesure de joindre le propriétaire.

«C’était une belle occasion d’enseigner aux enfants comment faire la bonne chose, soutient Jake Bowers. Même si l’argent aurait pu nous permettre de payer nos voitures ou des vacances, il représentait peut-être aussi une épicerie ou des soins de base pour quelqu’un d’autre.»

Le service de police a déclaré que l’homme à qui appartenaient ces billets s’apprêtait à acheter une voiture chez un concessionnaire. Il aurait toutefois oublié son magot sur le toit de sa voiture après avoir quitté sans effectuer sa transaction.