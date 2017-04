Une jeune femme portée disparue à Longueuil

La police de Longueuil demande l’aide du public pour retrouver une jeune femme de 20 ans portée disparue depuis près d’une semaine.

Mailla Bernier-Roy a été vue pour la dernière fois le 12 avril. Les policiers et ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Catherine Bernier, qui a été la tutrice de Mailla, a tenu à lui faire parvenir un message touchant.

«Bonjour Mailla, si tu entends ou si tu peux voir ce message, j'aimerais que tu nous donnes de tes nouvelles le plus tôt possible, nous sommes très inquiets à ton sujet. On aimerait savoir où tu te trouves, si tu es en sécurité, tu es capable de manger à ta faim? Es-tu dans la possibilité de nous rejoindre ou de nous parler? Toute la famille et tes amis sont plus qu'inquiets. On t'aime, on attend de tes nouvelles et on est là pour toi ma cocotte d'amour», nous a-t-elle écrit.

Selon les autorités, la jeune femme pourrait se trouver à l’extérieur de la province.

Mailla Bernier-Roy mesure 1,70 mètre (5 pi 8 po) et pèse 54 kg (120 lb). Elle a les cheveux teints en blonds avec une repousse de 10 cm et les yeux bleus.

Elle s’exprime en français, mais elle éprouve des difficultés d’élocution. La jeune femme a également un tatouage à l’avant-bras avec les lettres «SM».

Toute personne qui apercevrait Mailla Bernier-Roy est priée de contacter immédiatement le 911.