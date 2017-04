18 millions$ pour la rénovation d’écoles en Estrie

Le gouvernement du Québec investira plus de 18 millions$ pour la rénovation des écoles dans la région de l'Estrie. Ces investissements permettront aux commissions scolaires de la région d'effectuer au total 106 projets de rénovation ou d'entretien de 75 bâtiments scolaires.

Parmi les chantiers, notons la mise aux normes de bâtiments, la réfection de toitures, le remplacement de portes et fenêtres et l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation et de plomberie.

Une aide financière essentielle selon le député de Sherbrooke, Luc Fortin : «Les mesures mises de l'avant pour détecter, corriger et améliorer les problèmes dans les bâtiments scolaires sont nécessaires puisqu'elles sont porteuses d'un choix porteur pour l'avenir de nos enfants».

Rappelons que ces investissements gouvernementaux majeurs font suite à l'annonce officielle de 665 millions$ faite par le ministre de l'Éducation, des Loisirs et des Sports, Sébastien Proulx, le 24 mars dernier.

Les travaux qui devraient durer pendant environ huit semaines devraient débuter dès la fin de la présente année scolaire.