En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Un homme de Lake Jackson, au Texas, soutient avoir été brûlé au 2e degré par son iPhone 6s.

Luke Schillhab soutient que l’incident est survenu après qu’il soit tombé dans une piscine avec son téléphone cellulaire, samedi dernier. L’appareil, qui était complètement détrempé, s’est ensuite éteint.

C’est alors qu’il a décidé de le déposer dans du riz pour tenter d’assécher l’appareil.

Le dimanche en soirée, le téléphone ne s’allumait toujours pas et par habitude, il l’a laissé sur son lit et il s’est endormi. Le lundi matin, M. Schillhab s’est subitement réveillé après avoir roulé par inadvertance sur son iPhone.

«Sur le coup, je ne savais même pas ce qui m’avait brûlé, raconte-t-il. J’ai sursauté, j’ai allumé la lumière et j’ai regardé. C’était mon téléphone.»

Son médecin lui a confirmé qu’il avait bel et bien subi des brûlures au 2e degré.

Appelée à commenter, la compagnie Apple, qui commercialise le téléphone, n’a pas réagi.

Un expert en technologies, David Scarbrough, suggère à toute personne qui échappe son téléphone dans l’eau de le faire vérifier le plus rapidement possible par un professionnel. Il soutient que l’idée d’utiliser du riz pour le faire sécher n’est qu’un mythe que l’on retrouve sur internet.

«L’eau est l’ennemi numéro un d’un téléphone, soutient-il. La chose la plus importante à se souvenir quand vous mouillez un téléphone, c’est qu’il faut débrancher la pile le plus rapidement possible. Pour y arriver, il vous que vous nous l’apportiez.»