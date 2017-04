Des abribus visés par des vandales à Saguenay

Une vague de vandalisme touche actuellement des abribus de la Société de transport de Saguenay. La police de Saguenay recherche toujours le ou les auteurs.

Depuis deux semaines, une vingtaine d’abribus de la STS ont été visés par des vandales. Les malfaiteurs frappent un peu partout sur le territoire de Saguenay: sur le boulevard Saguenay à Chicoutimi, sur le boulevard René-Lévesque à Jonquière, également sur le boulevard Barrette à Chicoutimi. Le dernier événement rapporté est survenu la nuit dernière sur le boulevard Barrette justement.

Dans tous les cas, ce sont les vitres des abribus qui sont fracassées. La police avait été confrontée à un tel problème il y a quelques années

On pense qu’il peut s’agir de personnes qui tirent des projectiles de plombs à partir d'armes à air comprimé. «Dans le passé, on a eu une vague de méfaits sur les abribus. Suite aux informations transmises par la population, on avait réussi à procéder aux arrestations», souligne Bruno Cormier de la Sécurité publique de Saguenay

Ces bris n'amènent pas de problèmes sur les opérations de la STS, mais les dommages sont toutefois estimés à entre 8000 et 10 000$.

«Ça affecte l'aspect sécurité. Il y a des des débris de vitres, souvent la vitre n’est pas toujours décrochée du cadrage. Faut faire vite parce que ça présente quand même des situations dangereuses», affirme le directeur général de la STS Jean-Luc Roberge.

Cependant, l'organisme a décidé de ne plus remplacer les vitres qui ont été endommagées, tant que le ou les auteurs de ces actes de méfaits n'auront pas été appréhendés.