Forte hausse des demandeurs d’asile interceptés à la frontière

Le nombre de personnes interceptées par la GRC à la frontière en tentant d’entrer illégalement au pays est en augmentation constante depuis le début de l’année.

Une fois arrêtés, les illégaux sont ensuite fouillés et amenés au poste-frontière non loin de leur point d’entrée. S’enclenche alors leur processus de demande d’asile ou de statut de réfugié, qui sera jugé recevable ou non.

La Gendarmerie royale du Canada a ainsi intercepté le mois dernier 887 personnes qui tentaient d’entrer en territoire canadien, et pour la grande majorité d’entre elles (644), cela s’est fait en sol québécois, selon des chiffres dévoilés aujourd’hui par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

À la frontière avec le Québec seulement, l’augmentation des interceptions des demandeurs d’asile a presque triplé entre janvier et mars, passant de 245 à 644.

Pour l’ensemble des trois premiers mois de 2017, 1860 personnes ont été interceptées par les agents de la GRC en situation d’entrée illégale aux frontières canadiennes. À lui seul, le Québec représente 71% de ces tentatives d’entrées (1321), apprend-on dans le communiqué de l’ASFC.