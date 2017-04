Hypothèque: avez-vous les moyens d’acheter avec les nouvelles normes?

Voici des outils simples et efficaces pour estimer votre capacité d'emprunt hypothécaire pour l’achat ou le refinancement.

Que votre projet soit d’acheter une nouvelle propriété ou de refinancer pour réaliser un rêve, il est important de bien comprendre les normes hypothécaires mises en place par le gouvernement fédéral à l’automne dernier.

Si certains y voient une mesure réduisant l’accès à la propriété, son objectif premier demeure d’éviter que les acheteurs canadiens s’endettent de façon trop risquée.

Rappelons que les règles ne s’appliquent que sur les prêts assurables, c’est-à-dire lorsque la mise de fonds équivaut à moins de 20 % de la valeur de la maison.

Le changement important découle du fait que le maximum d’emprunt n’est plus calculé à partir du taux d’ami hypothécaire de l’institution bancaire, mais plutôt sur celui de la Banque du Canada.

Exprimé simplement, le montant qu’on peut vous prêter en fonction de votre situation financière est moindre.

Denis Doucet, directeur de la formation à l’Académie Multi-Prêts, expliquait à TVA Nouvelles le raisonnement derrière les nouvelles règles : «Des études ont démontré que s’il y avait eu une hausse (des taux d’intérêt) de 1 %, de nombreuses personnes n’étaient plus capables de payer. Cela signifie des maisons qui sont abandonnées et des reprises pour la SCHL.»

La mesure en vient ainsi à réduire le nombre d’emprunteurs dans des situations trop à risques.

Des outils pour s’y retrouver

Avant de commencer à magasiner une maison ou un condo, il est essentiel de connaître sa capacité d’emprunt.

Le calculateur « Combien je peux me permettre » offert sur le site Multi-Prêts est une façon simple et efficace pour estimer le prix des maisons que vous pouvez viser. En plus, il tient en compte la portion de votre budget que vous allouez à la consommation.

Leur calculette de versements hypothécaires vous permet quant à elle d’estimer le montant que vous devrez payer mensuellement. Vous pouvez également comparer plusieurs scénarios en modifiant les différents paramètres (années d’amortissement, fréquence des versements, terme, mise de fonds, etc.).

Si vous êtes locataires, un autre outil vous permet de faire l’analyse entre l’achat et la location.

Dans tous les cas, ces calculatrices vous donneront une bonne idée de votre situation en quelques instants.

Le resserrement des normes de qualifications ne devrait pas vous décourager à devenir propriétaire, mais plutôt vous inciter à faire preuve de réalisme et de prudence.

Pour mieux y voir et obtenir le soutien nécessaire dans vos démarches, un conseiller Multi-Prêts peut vous être très utile. Et ça ne vous coutera rien!