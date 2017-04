Katy Perry transformée par la psychothérapie

Katy Perry est sous les feux des projecteurs depuis plus d'une décennie et a eu affaire à diverses facettes de la gloire pendant cette période. Mais dans une nouvelle interview avec le magazine Vogue, la chanteuse de 32 ans révèle que les séances régulières avec un thérapeute, qu'elle a commencé à voir il y a cinq ans, lui permettent de rester elle-même, et non d’être la «célébrité» que le public connaît.

«Ça a changé ma vie, a déclaré Katy Perry au magazine. Quand je suis dans la pièce, je suis juste Katheryn Hudson, ce qui est génial parce que les gens dans ma situation entendent "oui" trop souvent, et ça les tue ou les déconnecte complètement de la réalité. Et je ne veux pas de ça.»

Katy Perry a connu la gloire quand elle a sorti I Kissed A Girl en 2008. Mais, malgré le thème de la chanson, qui lui a été inspiré par ses propres expériences sexuelles en tant que jeune femme, elle a également déclaré à Vogue qu’étant élevée par des parents qui étaient des pasteurs évangéliques stricts, elle n'était pas «autorisée à interagir avec les homosexuels». C'est quand elle est allée à l'école qu'elle a commencé à se rééduquer et ses opinions sur la sexualité ont changé. «Les écoles étaient un peu bidons. L'éducation n'était pas la priorité, a-t-elle poursuivi. Mon éducation a débuté quand j’avais la vingtaine et il me reste tellement à apprendre.»

En plus de sa carrière musicale, Katy Perry a fait la une des journaux avec ses points de vue politiques. L’interprète de Chained to the Rhythm était une partisane d’Hillary Clinton, et a été bouleversée que Donald Trump soit élu président en novembre dernier. L’élection de ce dernier, régulièrement accusé de sexisme et de racisme, a même fait ressurgir des «traumatismes» de l'enfance de la star. «La misogynie et le sexisme ont fait partie de mon enfance : j'ai un problème avec les mâles suppressifs et avec le fait de ne pas être considérée comme égale», a-t-elle déclaré.