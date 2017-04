La proportion d’emplois créés par les PME est en hausse

Les petites et moyennes entreprises (PME) au Canada ont créé une plus grande part d’emplois depuis 2010, selon un rapport de Marchés des capitaux CIBC.

Entre 2010 et 2016, 42 % des nouveaux emplois ont été créés par des entreprises comptant moins de 100 employés, alors que, durant la période entre 2000 et 2010, cette proportion avait été de 30 %.

«Au-delà du seuil de cinq employés, il existe une corrélation positive claire entre la taille et la croissance, les plus grandes entreprises du spectre des PME connaissant récemment une croissance de plus en plus forte», a déclaré Benjamin Tal, économiste en chef adjoint chez CIBC.

Il a indiqué que la proportion de PME plus grandes avait atteint un niveau inégalé depuis près d’une décennie et que la tendance était particulièrement marquée à l’ouest du Québec.

«De l’Ontario à la C.-B., toutes les provinces ont affiché un taux de croissance de plus de 9 % du nombre d’entreprises comptant des employés», a mentionné l'économiste.

Le rapport signale que des lacunes persistantes nuisent à la croissance des PME, notamment en matière de financement et d’exportation.

On souligne que le secteur de l'entrepreneuriat pourrait s’ouvrir davantage à la participation des femmes.

Les auteurs du rapport sont également préoccupés par le niveau d’entrepreneuriat chez les jeunes.

On fait remarquer que les Canadiens âgés de 25 à 39 ans comptent pour plus de 25 % de la population, mais représentent moins de 15 % des propriétaires de petites entreprises et moins de 10 % des propriétaires de moyennes entreprises.

«Il sera important de surveiller cette tranche de la population alors que le Canada tente de faire concurrence à d’autres pays dans le paysage des technologies, qui est plus incliné vers les jeunes propriétaires d’entreprises que les autres secteurs», a affirmé M. Tal.