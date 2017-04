Le conjoint d'Hélène Martineau refuse de croire au suicide

Le conjoint d’Hélène Martineau, disparue il y a une semaine à Saguenay, refuse de croire qu’elle pourrait s’être suicidée même si elle souffrait de dépression.

«Avec tout ce qu’on connait, les faits qu’on a pu vérifier, les discussions qu’on a pu vérifier dans les dernières 24 heures avant la disparition et avec tout le reste que j’ai vécu avec elle, bien que toutes les hypothèses existent, c’est la dernière sur ma liste», dit Michel Larouche.

Sa conjointe, Hélène Martineau, 48 ans, a quitté sa résidence du secteur Arvida à pied mercredi dernier sans ses effets personnels.

«Elle avait vu un médecin et un thérapeute le mardi matin et ces personnes ne voyaient pas de suicide à l’horizon et ne voyaient pas d’intervention rapide à faire pour l’aider et ils concluaient qu’elle était sécuritaire à la maison et pour les enfants à la maison», ajoute-t-il.

Michel Larouche dit avoir offert son entière collaboration aux policiers. Il a lui-même suggéré de passer le test du polygraphe.

Appel à l’aide

Michel Larouche lance aujourd’hui un appel à l’aide à la population québécoise dans l’espoir de retrouver sa conjointe. Il demande aux citoyens des quatre coins de la province d’être attentifs aux indices, si petits soient-ils, qui pourraient permettre de retracer Hélène Martineau.

Toute information peut être communiquée aux policiers de Saguenay au 418 699-6000.