Le dossier de l'infirmière de Saguenay congédiée sera réévalué

Le dossier d'une infirmière auxiliaire de Saguenay congédiée en octobre 2014 pour avoir volé son employeur sera réévalué par le Tribunal administratif du travail. Son syndicat aurait manqué à son devoir de représentation.

La travailleuse, qui cumule 35 ans d'ancienneté, prétend même qu'on l'aurait menacée pour la forcer à accepter une entente qui ne lui convenait pas.

Les objets qu'elle aurait dérobés ont de quoi étonner: des rouleaux de papier de toilette, des biscuits soda, des sachets de médicaments périmés et des draps abîmés pour en faire des chiffons. Le tout vaudrait environ 75 $.

Dans la décision rendue le 10 avril dernier, on peut lire que son syndicat lui aurait fortement suggéré de signer l'entente proposée par l'employeur.

En retour, elle évitait une plainte pour vol à la police et pouvait bénéficier d'une retraite anticipée.

Elle a signé l'entente le 23 mars 2015 et donné sa démission.

Six mois plus tard, celle qui occupait un poste à l'hôpital de l’arrondissement de La Baie, à Saguenay, a déposé une plainte contre son syndicat. Elle lui reproche sa mauvaise foi, prétend avoir subi de la pression et avoir fait l'objet de menaces répétitives de sa part.

Elle dit aussi que le document qu'elle a signé était faux et qu'elle n'était pas prête à prendre sa retraite, qu'elle aurait plutôt souhaité être réintégrée.

Le Tribunal administratif du travail a rejeté sa plainte. Une décision qu'elle a contestée, obtenant finalement gain de cause. Son dossier sera donc révisé.

«La demanderesse soulève avec raison que le Tribunal n'a pas considéré son argument principal, soit que son consentement ait été vicié par les menaces répétées du syndicat», note-t-on dans la décision.

Les parties impliquées ne souhaitent pas commenter pour l'instant, ni la travailleuse, qui ne veut pas nuire aux procédures à venir. Quant à la partie syndicale, elle doit d'abord prendre connaissance de l'affaire.

L'infirmière auxiliaire était représentée par la CSN à l'époque des événements, mais depuis la fin mars, c'est la FIQ qui est à la tête du syndicat des professionnels en soins de l'Hôpital de La Baie.