L’ex de Johnny Depp déjà remariée?

Amber Heard et Elon Musk seraient prêts à se passer la bague au doigt. D’après le père de la comédienne en tout cas, celle-ci n’aurait pas laissé son histoire catastrophique avec Johnny Depp la refroidir, et elle serait prête à passer à nouveau devant l’autel avec le célèbre entrepreneur du futur.

«Amber et Elon s’aiment vraiment. Elle adorerait l’épouser. Ils aimeraient beaucoup s’installer ensemble et fonder un foyer. Ils commencent à y penser, a-t-il confié à Grazia. Mais le mariage n’est pas au goût du jour. En plus, Amber tourne Aquaman en Australie pendant les 6 prochains mois.»

La rumeur veut qu’Elon Musk, qui sort donc actuellement avec Amber Heard, court après la comédienne depuis 4 ans, lorsqu'elle a tourné Machete Kills. Ils ne s’étaient pas rencontrés à l’époque, mais Page Six a obtenu des mails que l’homme d’affaires aurait envoyés au réalisateur Robert Rodriguez à l’époque pour pouvoir rencontrer Amber Heard. «Si une fête ou un événement se prépare avec Amber, je serais curieux de la rencontrer, avait-il alors écrit. J’ai entendu dire qu’elle est admiratrice de George Orwell et Ayn Rand... C’est assez peu commun. Je ne tiens pas spécialement à sortir avec elle. Je sais qu’elle est prise, mais... ça me semble intéressant de la rencontrer.»

Évidemment, à l’époque, la comédienne était prise par Johnny Depp, mais visiblement, son divorce a poussé Elon Musk à entreprendre un peu plus loin que dans la fusée recyclable et l’énergie solaire où il a fait fortune. Il ne s’agit pas de la première actrice qu’il a su séduire, puisqu’avant de sortir avec Amber Heard, le créateur de la voiture Tesla avait été marié 2 fois à la comédienne Talulah Riley avant de divorcer définitivement en décembre 2014.