Questions d’impôts les plus souvent posées

Visionnez l'entrevue avec le fiscaliste Stéphane Leblanc, CPA et associé chez EY.

Il reste moins de deux semaines avant la date limite du 1er mai pour produire ses déclarations de revenus. Pourtant, un sondage commandé par H&R Block nous apprenait mercredi que deux Canadiens sur cinq n’ont pas encore soumis leur déclaration fiscale.

TVA Nouvelles s’est demandé quelles étaient les questions les plus souvent posées à quelques jours de la date fatidique. Stéphane Leblanc CPA, fiscaliste associé chez EY a accepté de répondre à ces questions.

Q : À partir de quand doit-on produire ses déclarations d'impôts?

R : La règle générale, pour produire une déclaration de revenus au Canada, c’est qu’il faut avoir un solde d’impôt à payer ou encore si le gouvernement nous demande de produire une déclaration. Si on ne produit pas, on peut se priver de certains allègements comme le crédit de TPS ou le crédit d’impôt à la solidarité du Québec. Sans déclaration, on n’a pas droit à ces crédits.

Normalement, on conseille toujours à nos clients de produire leurs déclarations. Par exemple, pour les étudiants, le crédit pour frais de scolarité peut être reporté dans le temps si on prévoit l’utiliser quand nos revenus seront plus élevés.

Q : Pourquoi y a-t-il encore deux déclarations au Québec?

R : On a un système fiscal différent au Québec : on a notre propre Loi de l’impôt et on a encore une gestion séparée des impôts des particuliers. Ça permet au gouvernement de mieux gérer ses finances. D’un autre côté, ça coûte plus cher que si on administrait tout ensemble. Malheureusement au Québec, on doit encore produire deux déclarations.

Q : Quelle est la pénalité si on dépasse la limite du 1er mai?

R : La pénalité se calcule sur l’impôt à payer. Si vous avez un solde à payer, la pénalité est de 5% (du solde) dès la première journée de retard et 1% par mois additionnel de retard. À cela s’ajoutent les intérêts qui sont calculés aussi à partir du 1er mai.

Q : Qu’est-ce qu’on peut faire si on ne peut payer son solde dû?

R : Vous pouvez communiquer avec les deux paliers de gouvernement et prendre des arrangements avec eux. C’est mieux de ne pas laisser s’envenimer la situation et de prendre des ententes de paiements mensuels avec le fisc. Revenu Québec a même un formulaire à cet effet.

Q : Est-ce qu'il faut maintenant déclarer au fisc la vente de sa maison?

Depuis 2016, l’Agence du revenu du Canada (ARC) nous oblige à inclure dans l’Annexe 3 le produit de la vente de notre résidence principale. Par contre, les règles ne changent pas : si vous vendez votre résidence principale, vous n’avez pas à payer d’impôt. Le gouvernement veut s’assurer du respect des règles. On a droit à la vente d’une résidence principale par année, Ottawa ne veut pas en exempter deux d’impôt.

Q : Le crédit d'impôt Rénovert a été prolongé?

R : Oui, on a maintenant jusqu’au 31 mars 2018 pour bénéficier du crédit d’impôt. Il s’applique après les premiers 2500$ de rénovations écoresponsables. Il existe sur le site web de Revenu Québec une liste de tous les travaux admissibles. Les travaux doivent être faits par un entrepreneur qualifié; vous ne pouvez demander l’aide de votre beau-frère et réclamer le crédit!

Q : Est-ce que certains frais médicaux ne sont pas admissibles?

R : Tout ce qui est esthétique n’est pas admissible, par exemple les soins d’orthodontie s’ils sont réalisés pour des raisons purement esthétiques. Dans certains cas, des chirurgies esthétiques pourraient être admissibles si elles ont des raisons médicales.

Q : Est-ce que je dois craindre une vérification du fisc?

R : Une analyse est faite au gouvernement et si quelque chose sort de l’ordinaire, ça peut déclencher une vérification. Le gouvernement entrecoupe des données entre les différents systèmes. Par exemple, si vous déclarez 20 000$ de revenus, mais que la Société d’assurance automobile indique que vous possédez deux Ferrari, ça peut déclencher des vérifications. Vous pouvez aussi gagner à ce que j’appelle la «Loterie de la vérification» : il y a des déclarations qui sont choisies au hasard et qui sont vérifiées.

Q : Est-ce que vous conseillez les logiciels d'impôt vendus en magasin?

R : Ça dépend beaucoup de votre situation. Si votre situation est simple, les logiciels font le travail. Le problème, c’est quand on oublie d’inclure une chose à laquelle on a droit dans le logiciel. Lorsque la situation se complexifie, par exemple dans le cas des travailleurs autonomes, c’est alors qu’on est mieux de faire affaire avec un professionnel.