Un client lui donne 500 $ pour qu'elle puisse s'acheter un nouvel appareil auditif

En vidéo ci-dessus, voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN.

Une serveuse qui travaille dans un restaurant de Branford, au Connecticut, a eu droit à tout un cadeau de la part d’un client.

Atteinte d’un problème d’audition, l’homme lui a offert 500 $ pour qu’elle puisse se procurer un nouvel appareil auditif.

«J’étais sous le choc, raconte Keri Marie Carlson. Je suis encore sous le choc. Ce n’est pas quelque chose qui arrive tous les jours.»

Le client a remarqué que Mme Carlson avait de la difficulté à l’entendre. Elle lui a alors mentionné que son appareil auditif était brisé.

«Je n’ai pas dit que j’avais besoin d’argent ou quoi que ce soit, soutient-elle. Il s’est juste approché de moi par en arrière et il m’a dit : "Je n’accepterai pas que tu refuses et je ne peux pas te laisser rentrer comme ça à la maison". J’ai essayé de lui redonner l’argent, mais il m’a dit : "Non, tu mérites ceci".»

La serveuse dit avoir été très émue par ce geste spontané.

«J’ai pleuré pendant une minute dans ses bras, relate-t-elle. C’était complètement spontané.»

Le propriétaire du restaurant a tellement été impressionné qu’il a décidé de vendre des chandails afin d’amasser de l’argent pour l’American Society for Deaf Children, un organisme de charité qui œuvre auprès des enfants atteints d’un problème d’audition.