Un enfant blessé attend l'ambulance 40 minutes

La mère d'un enfant gravement blessé en tombant d'une hauteur de 5 mètres est en colère après que l'ambulance eut mis près de 40 minutes avant d'arriver.

«J'aurais voulu être un superhéros pour aller le rattraper, mais c'est pas possible», raconte Nancy Galarneau, la mère de Josh.

Le petit bonhomme aurait pu avoir des séquelles beaucoup plus graves après avoir glissé dans la cage d'escalier, est tombé et s'est violemment cogné sur la céramique.

Tout de suite, le 911 a été composé. «On a dit que sa tête enflait. Elle enflait à la seconde. Je prends mon poing ici et on peut facilement rajouter ça en arrière de ma tête. C'était comme ça en arrière de la tête de Josh. Donc, à ce moment-là, on ne savait pas s'il y avait une hémorragie interne. C'était très long. Déjà, au bout de cinq minutes, je trouvais ça long. 10, 20, 30 minutes, ça ne finissait plus», ajoute Mme Galarneau.

L'ambulance est finalement arrivée 38 minutes plus tard. Josh souffrait d'un violent traumatisme crânien. Il a passé une semaine à l'hôpital.

«Quand ils sont arrivés, les ambulanciers m'ont dit: "Il y a eu cafouillage au centre d'appel. Si vous voulez porter plainte, madame, vous porterez plainte plus tard"», explique la mère.

Du côté du Syndicat des paramédics Laurentides-Lanaudière, on admet que ce n'est pas une situation normale. «C'est tout à fait inacceptable. Euh... On le crie depuis plusieurs années, qu'il y a un manque flagrant d'ambulances sur la route», affirme Yan Bonhomme.

La compagnie qui gère les ambulanciers dans le secteur explique que Josh a été classé priorité 3. Normalement, l'ambulance aurait dû arriver en moins de 12 minutes.

«C'est sûr que cette journée-là, pour répondre à cet appel-là, il manquait une ressource. En fait, c'était une ressource qui était plus loin, qui a été affectée, qui a été déroutée par la suite. Et comme on voit, l'appel a été retransmis à plusieurs équipes», de dire Stéphane Maillet des Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière.

À la centrale 911, on nous répond que les protocoles ont été respectés, selon les standards établis. Mme Galarneau, elle, va maintenant se tourner vers le commissaire aux plaintes.