Un homme devra purger 42 mois de plus au pénitencier

Après avoir tenté de faire entrer 18 g de fentanyl au pénitencier de Donnacona, dans la région de Québec, un criminel de 26 ans a écopé d’une peine de 42 mois consécutive à la peine prononcée contre lui le 7 avril dernier, en Beauce.

En février 2015, Christopher Paquet était détenu au pénitencier de Donnacona après avoir écopé d’une peine de 30 mois de détention dans un dossier de vol et de poursuite policière.

Or, entre le 15 février et le 2 mars de la même année, il a comploté avec sa mère, Marie-Josée Paquet, dans le but de faire entrer au pénitencier de la drogue et du tabac.

Sa mère impliquée

«Selon les informations obtenues par les agents du pénitencier, la drogue devait être dissimulée dans des effets personnels destinés à l’accusé, soit des écouteurs et un chargeur à batteries», a résumé la procureure au dossier, Me Sarah-Julie Chicoine.

Selon une preuve d’écoute électronique recueillie, le colis devait d’abord être envoyé au domicile de la mère de Paquet qui, pour le transit, devait recevoir la somme de 1000 $.

Une fois le colis réceptionné, c’est la conjointe de Paquet qui devait aller le lui porter au pénitencier, mais fort heureusement, le paquet a été intercepté avant qu’il n’entre entre les murs de l’établissement pénitentiaire.

Équivalent de huit ans

C’est donc de façon commune que la procureure et l’avocat de la défense, Me Jean-Philippe Lanthier, ont suggéré au juge Steve Magnan d’imposer une peine de 42 mois, consécutive à toute autre peine.

Comme Paquet a reçu une autre sentence de 54 mois le 7 avril dernier pour conduite dangereuse, fuite et entrave à un agent de la paix, c’est donc une peine équivalente à huit ans de détention qu’il aura à purger.

«Je ne veux pas vous faire la morale, mais j’espère que vous allez profiter de ce terme pour réfléchir et vous éloigner de vos activités criminelles, et je souhaite qu’un jour, vous puissiez vous faire une vie en dehors des murs», a souligné le président du tribunal avant de rendre sa sentence.