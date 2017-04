Un homme séquestré dans son logement à Limoilou

La victime d’un vol qualifié et d’une séquestration survenus mardi soir dans le secteur de Limoilou, à Québec, a passé une vingtaine de minutes dans sa salle de bain, alors qu’un des suspects la retenait avec un marteau appuyé sur la tête et un couteau contre la gorge.

Au moins quatre individus se sont introduits dans le logement de Kevin Auger, situé sur l’avenue Duval, vers 22 h.

«Ils cherchaient quelque chose, mais je ne sais pas quoi», a expliqué l’homme de 28 ans.

«Ils m’ont dit: "On s’est fait dire qu’il y avait quelque chose ici (chez la victime)”. Ils me disaient qu’ils allaient me défoncer la face, si je ne leur disais rien», a poursuivi M. Auger, précisant qu’il n’avait rien qui pouvait les intéresser et qu’il ignore qui sont ces gens.

L’homme vit dans la crainte depuis, alors que ses assaillants n’ont pas été retrouvés.

Porte défoncée

Les suspects ont commencé par essayer de s’introduire dans son logement depuis l’une des fenêtres de son appartement. «Deux minutes plus tard, ils ont défoncé la porte», a-t-il expliqué.

Bien qu’il soit nécessaire qu’un locataire ouvre l’accès pour que les visiteurs puissent entrer dans l’immeuble, M. Auger croit qu’ils se sont faufilés par la porte arrière.

Alors que plusieurs individus mettaient l’appartement de M. Auger sens dessus dessous, un des suspects l’a retenu contre son gré dans sa salle de bain.

«J’y suis resté 20 minutes, avec le marteau sur la tempe et le couteau contre la gorge», a-t-il relaté. Ces deux objets appartenaient à la victime et les suspects ont pris la fuite avec.

Objets retrouvés

Les suspects sont également partis avec une console de jeu vidéo, une télévision, un téléphone cellulaire et un téléphone résidentiel. Plusieurs autres objets volés ont été retrouvés à proximité et ont été rapportés à M. Auger.

La victime a passé trois heures à raconter son récit d’horreur aux enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec. Les suspects étaient toujours recherchés par la police, mercredi soir, alors que l’enquête se poursuivait. L’unité canine a été mise à contribution, en vain.

M. Auger rapporte avoir vu quatre suspects, mais des voisins en auraient vu six: cinq hommes et une femme.