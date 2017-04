Un iceberg géant attire les curieux à Ferryland

Un iceberg géant «coincé» au large de la petite ville de Ferryland, à Terre-Neuve-et-Labrador, attire de nombreux curieux depuis plusieurs jours.

An iceberg can stop you in your tracks and leave you in awe. #icebergsnl Une publication partagée par Kaelam Power (@kaelampower) le 19 Avril 2017 à 7h41 PDT

Le bloc de glace qui fait plus de 46 mètres de hauteur selon le Service canadien des glaces est en effet très visible depuis la petite localité située près de la péninsule d’Avalon, au sud-est de la province.

L’iceberg serait coincé dans des eaux peu profondes et pourrait ne pas bouger pendant un certain moment pour le plus grand plaisir des photographes en tout genre.

Another shot of the massive #iceberg off the #coast of #newfoundland #ferryland #socold #explorenewfoundlandlabrador #explorenl #icebergsNL Une publication partagée par Robin Ryan (@robin.not.robyn) le 19 Avril 2017 à 15h20 PDT

La saison des icebergs semble importante cette année alors que près de 650 blocs de glace ont été répertoriés par la Patrouille internationale des glaces dans l’Océan Atlantique Nord et l’Océan Arctique.