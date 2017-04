6 millions $ pour l'organisation des Jeux du Québec de 2018 à Thetford Mines

Six millions de dollars, c'est le montant que la Ville de Thetford Mines va recevoir des gouvernements en vue de la tenue des Jeux du Québec de 2018.

Les familles des athlètes devront se prendre d'avance pour réserver leur hôtel parce que les places en hébergement se font rares.

Les infrastructures sportives de cette municipalité de Chaudière-Appalaches ont besoin d'une remise à neuf en vue des épreuves sportives qui réuniront les jeunes de partout au Québec, dans un peu plus d’un an, à Thetford Mines. C’est le cas de la piscine municipale, du stade de baseball, des terrains de soccer et de la piste d'athlétisme.

«Avoir de l'aide des deux paliers de gouvernement, ça nous permet de livrer des infrastructures qui seront de très haute qualité. Ça va servir pour nos jeux, et ça va servir pour nos citoyens par la suite», a expliqué Marc-Alexandre Brousseau, le maire de Thetford Mines.

L'hôtel La cache du Domaine a ouvert ses portes l'année dernière, portant à 12 le nombre de sites d’hébergement à Thetford Mines. Ce qui est bien peu pour une ville qui s’apprête à recevoir des milliers de visiteurs.

«La réalité, c'est que non. On sait déjà que notre capacité hôtelière ne sera pas suffisante. Alors on invite les gens qui veulent venir chez nous à réserver tôt», a-t-il ajouté.

Les athlètes et leurs parents risquent de devoir parcourir 75 kilomètres pour se loger dans un hôtel de Victoriaville, dans le Centre-du-Québec, ou encore 60 kilomètres pour dormir dans un hôtel de Saint-Georges, en Beauce.

«(Lors des Jeux du Québec) en 2003, on avait eu le même problème. Mais on a tout un circuit parallèle en hébergement en chalet, en auberge, et en "bed and breakfast", on en a quand même beaucoup. Donc, on va monter un bon réseau pour mettre à la disponibilité des gens ces hébergements-là», a dit le maire Brousseau.

C'est la troisième fois que Thetford Mines va accueillir les Jeux du Québec. L'événement génère chaque fois des retombées économiques importantes.

«C'est certainement plusieurs millions de dollars en retombées économiques», a soutenu le maire.

«Quand on sait que les parents vont être présents pour accompagner ces jeunes-là, alors c'est certain qu'à ce moment-là, l'hébergement, la restauration, le commerce de détail, les épiceries, toutes les boutiques vont en profiter. C'est vraiment intéressant, et ce sont des retombées extraordinaires pour chez nous», a indiqué Suzanne Lacombe, la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines.

D'ici quelques semaines, les travaux sur les différentes infrastructures sportives vont commencer.