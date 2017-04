Arrestation d'un professeur accusé d'avoir kidnappé son élève

Un professeur du Tennessee, dans le sud des États-Unis, a été arrêté jeudi à l'autre bout du pays, en Californie, accusé d'avoir enlevé l'une de ses élèves âgée de 15 ans, retrouvée avec lui saine et sauve.

Tad Cummins, 50 ans, a été interpelé jeudi à l'aube après une chasse à l'homme nationale, sans opposer de résistance. Il était recherché depuis sa disparition le 13 mars tout comme l'adolescente, Elizabeth Thomas.

Des agents du bureau des enquêtes du Tennessee (TBI) ont été dépêchés en Californie pour ramener la jeune fille chez elle.

La présence du duo avait été signalée aux autorités mercredi soir à Cecilville, dans un endroit reculé du comté de Siskiyou, dans l'ouest des États-Unis, d'après le TBI.

M. Cummins, accusé d'enlèvement aggravé et d'attouchements sexuels sur mineure, a été retrouvé après que de «bons citoyens» eurent reconnu le signalement de son 4x4 Nissan Rogue - largement diffusé par les autorités -, alertés par l'absence de plaque d'immatriculation.

La photo de l'enseignant grisonnant portant barbe et lunettes et de l'adolescente rousse aux cheveux mi-longs et portant également des lunettes avait également circulé dans les médias.

«Nous avons mobilisé la nation entière (...), personne ne peut se cacher face à tant de millions de personnes», a déclaré le chef du TBI, Mark Gwyn, lors d'une conférence de presse.

«Nos analystes du renseignement et agents ont travaillé sans relâche» et «ont étudié plus de 1.500 possibles pistes» venues du pays entier, a insisté M. Gwyn dans un communiqué.

M. Cummins enseignait dans un lycée du Tennessee d'où il avait été renvoyé pour «comportement déplacé» avec l'élève de seconde.

Dans un communiqué le mois dernier, M. Gwyn avait révélé que, selon l'enquête, le quinquagénaire «semblait avoir abusé de son rôle de professeur (...) pour attirer et exploiter sexuellement la jeune fille vulnérable».

Environ un mois avant la disparition de la jeune fille, un étudiant avait vu l'enseignant et l'adolescente s'embrasser et l'avait dit aux dirigeants de l'établissement, d'après le quotidien The Tennessean, citant les responsables scolaires.

Avant leur disparition, M. Cummins avait fait des recherches en ligne sur le thème du mariage chez les adolescents et avait aussi tenté de déterminer si les caractéristiques de son véhicule permettaient de le géolocaliser.

Un avocat cité par la BBC affirme qu'il «n'y a pas de mots (...) pour décrire le niveau de soulagement et de joie ressentis par la famille Thomas».

Jill Cummins, la femme de l'enseignant détenu sans possibilité de libération sous caution, a confié à la chaîne ABC qu'elle avait déposé une demande de divorce après un mariage d'une trentaine d'années: «Il était mon meilleur ami», c'était «le mariage parfait», «nous avions tout ce que nous avions toujours voulu, deux beaux enfants, de beaux petits-enfants, et je pensais vraiment qu'il m'aimait».

Jill Cummins a également confié qu'elle connaissait Elizabeth Thomas, que son mari et elle l'emmenaient parfois à l'église: «Je l'appelais notre troisième fille parfois».