Arrestations pendant une distribution gratuite de cannabis

Sept militants pour la légalisation du cannabis ont été arrêtés jeudi près du Capitole à Washington pendant une distribution de joints gratuits, à l'occasion de la journée annuelle promarijuana en Amérique, a annoncé la police.

Les forces de l'ordre du Capitole ont affirmé que trois adultes avaient été arrêtés près du coeur de la politique fédérale américaine pour possession de cannabis avec intention de le distribuer, tandis que quatre autres ont été menottés pour simple possession.

«En vertu de la loi fédérale, il est interdit de détenir du cannabis», a justifié Eva Malecki, directrice de la communication de cette force de police.

La distribution se déroulait dans le cadre de la journée informelle et annuelle qui rassemble en Amérique du Nord les partisans de la légalisation de la marijuana, le 20 avril (4/20 aux États-Unis).

Le «420» est le code universel des amateurs de cannabis, dont l'origine a été attribuée par certains à un groupe de jeunes amateurs de marijuana dans les années 1970 qui se rejoignaient à 4H20 pour fumer.

Depuis 2015, la possession jusqu'à 56 grammes de cannabis et la culture de six plants maximum sont légales à des fins récréatives dans la capitale américaine pour les personnes majeures (21 ans aux États-Unis). La distribution est possible, mais pas la vente.

Les personnes arrêtées, dont Adam Eidinger, cofondateur de la DC Marijuana Coalition qui milite pour la légalisation à Washington, estiment justement qu'ils se trouvaient durant la distribution sur une parcelle de terrain «non fédéral». Leur arrestation, selon eux, est donc injustifiée.

«Ceci est une activité 420 légale pendant laquelle on distribue du cannabis dans le District de Columbia», l'autre nom de la capitale américaine, a expliqué Adam Eidinger dans une vidéo de son arrestation publiée par le Washington Post.

«Sur un trottoir de Washington, c'est 100% légal», proteste-t-il, menotté dans le dos.