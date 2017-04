Avoir le choix entre vivre l’enfer... ou vivre l’enfer

Une femme de Deux-Montagnes voit sa vie empoisonnée par la peur constante de voir ressurgir son ex-conjoint, décrit comme étant extrêmement dangereux.

«La pire crainte que j’ai, c’est qu’il finisse par mettre fin à mes jours. (...) Je connais cet homme-là, il n’accepte pas les échecs», a résumé Céline Lavergne, en entrevue avec Jean-François Guérin à LCN, jeudi.

Il venait pour la tuer

L’individu en question, qu’on ne peut nommer, a travaillé en Afghanistan comme militaire, et il connaît le maniement des armes. Ils se sont fréquentés de 2009 à 2012, et s’étaient alors séparés plutôt en bons termes.

Mais la situation a dégénéré en 2015, quand il a appris qu’elle avait un nouveau conjoint.

«Le 6 février 2015, il s’est présenté à ma porte avec une grosse boîte. Il était caché derrière et il portait une espèce de veston bleu marin, un peu comme les livreurs de Postes Canada», a raconté la victime.

Elle n’a pas compris ce qu’il disait, mais elle réalise rapidement qu’il n’y avait pas de camion du service postal. À partir de là, tout se passe très vite. «Il m’a poussée avec la boîte [...] et il a tenté de fermer la porte, alors quand j’ai vu ça, même si je mangeais des coups, j’ai tout tenté pour sortir et j’ai rampé», décrit-elle.

Il venait clairement pour la tuer. «Il avait un fusil de calibre 12, 13 balles, des ‘’tie wrap’’, une couverture, une boîte de ma grandeur et il avait un silencieux fait maison», se souvient Mme Lavergne.

Programme de protection des témoins

Après ces événements très inquiétants, son ex-conjoint a fait de la prison un peu moins de deux ans. Craignant pour sa sécurité à sa sortie, elle demande des comptes à l’établissement de détention de Saint-Jérôme, où il purge sa peine.

Ce qu’elle reçoit n’a rien de rassurant. «Portrait criminologique et psychologique alarmant (...) non équivoque quant aux risques que le contrevenant s’en prenne à nouveau à vous à moyen et long terme», peut-on lire dans le document qu’on lui envoie.

Elle lance un appel à l’aide au bureau du ministre de la Sécurité publique Martin Coiteux, qui lui suggère de confier son dossier à la Sûreté du Québec.

Fait inusité: on lui offre de faire partie du programme de protection des témoins. Ce qu’elle refuse, le prix à payer étant trop élevé. «Dans les grandes lignes, ça veut dire ne plus voir nos enfants, nos parents ni notre famille ou nos amis, changer de nom, être à l’autre bout du monde, donc se couper de tout, tout, tout.»

«J’avais le choix de vivre l’enfer... ou de vivre l’enfer», résume-t-elle.

«Elle n’existe plus pour moi, la Charte des droits et libertés»

Depuis, elle a vécu plusieurs autres rebondissements; son conjoint actuel a notamment reçu une mise en demeure de 450 000$ de l’ex-militaire parce qu’il lui aurait causé du tort. Une constante demeure: la peur d’être attaquée à nouveau, puisqu’il est maintenant libre.

Embourbée dans une situation insoutenable, Céline Lavergne constate les limites du système judiciaire et de la protection dont elle peut profiter, même si les policiers lui assurent toujours une surveillance serrée.

«On me dit souvent que je ne peux plus rien faire, parce que la Charte des droits et libertés s’applique. Mais on me fait comprendre que moi, au moment ou je me suis fait attaquer, j’ai perdu ce droit-là. Elle n’existe plus pour moi, la Charte des droits et libertés», conclut-elle.