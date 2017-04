Deux hommes arrêtés avec 2500 comprimés de méthamphétamine

Deux hommes dans la trentaine font face à la justice à Québec pour possession d’une arme à autorisation restreinte, d’une arme prohibée et d'environ 2500 comprimés de méthamphétamine.

Les deux hommes ont été arrêtés à Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans vers 1 h du matin, jeudi. Ils se trouvaient alors à bord d’un véhicule.

Ce sont des patrouilleurs de la Sûreté du Québec (SQ) qui ont procédé à leur arrestation, grâce une information du public.

Les suspects devraient comparaître jeudi sous des accusations relatives à la possession et au trafic de stupéfiants, à des infractions à la Loi sur les armes à feu et au non-respect de probation et d'ordonnance.

Les deux individus sont connus du milieu policier. La Division des enquêtes sur les crimes majeurs de la SQ poursuivait son enquête.