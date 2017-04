Et les prénoms les plus populaires de 2016 sont...

Le gouvernement du Québec a dévoilé sa liste des prénoms les plus populaires.

Chez les filles, c’est Emma qui trône au sommet, suivie par Léa, Olivia, Alice, et Florence en cinquième position.

William récolte le plus grand nombre d’occurrences chez les garçons. Suivent Thomas, Liam, Nathan et Félix.

D’autres prénoms demeurent toujours très populaires, même s’ils ne figurent pas dans les cinq premiers.

C’est le cas notamment de Zoé, Rosalie, Charlotte, Charlie et Béatrice pour les filles, et de Jacob, Noah, Logan, Alexis et Gabriel chez les garçons.