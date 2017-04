Hydro-Québec et Churchill Falls en Cour suprême

La saga judiciaire entre Hydro-Québec et la centrale de Churchill Falls au Labrador va se transporter devant la Cour suprême, qui a accepté jeudi de trancher le litige sur le prix de vente de l’électricité qui créé un froid entre le Québec et Terre-Neuve depuis des décennies.

Est-ce que l’entreprise Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited est obligée de respecter une entente qu’elle juge « injuste » signée en 1969 qui lui oblige de vendre la quasi-totalité de l’électricité qu’elle produit à la société d’État québécoise à un prix fixe aujourd’hui considéré très bas?

C’est ce que le plus haut tribunal du pays va trancher prochainement, alors qu’elle a annoncé ce matin que les juges acceptaient d’entendre cette cause.

Grâce à un contrat s’étalant sur 65 ans, Hydro-Québec achète à l’entreprise terre-neuvienne (détenue à 65,8 % par cette province maritime) de l’électricité à rabais au prix de 0,2 cent du kilowattheure (kWh).

Or, même si elle a essuyé deux défaites de suite devant la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec, l’entreprise continue à essayer de se débarrasser de cette entente. Elle juge que «l'ampleur des bénéfices [d’Hydro-Québec] en raison de la valeur actuelle de l'électricité était imprévisible en 1969 et causait une injustice.»