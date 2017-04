Les trois jeunes adultes qui ont perdu leur mère et leur père en l’espace de quelques minutes dans des circonstances dramatiques, samedi, en Montérégie, traversent des moments extrêmement difficiles.

Leur mère s’est enlevé la vie dans la résidence familiale et leur père a été tué dans un violent accident de la route en voulant les rejoindre d’urgence.

Deux d’entre eux, Alexandre et Nicolas Lortie, se sont ouverts sur les moments terribles qu’ils ont vécus à Denis Lévesque, en compagnie de leur grand-père et leur oncle.

«On s'en allait faire un feu avec des amis et ma soeur m'a appelé en panique en me disant: "Écoute, la porte de la cave est barrée", raconte Alexandre, qui était en compagnie de son frère à ce moment-là. C'est quelque chose qui n'arrive jamais parce qu'elle se barre à partir du sous-sol et seulement à partir du sous-sol.»

Sentant que quelque chose n’allait pas, ils se sont rapidement rendus sur place. Incapables d’ouvrir la porte, ils ont finalement décidé de la défoncer.

«On a continué, on a descendu et on a fait le tour de la cave au complet pour voir si on ne retrouverait pas ma mère... dans cette situation-là, enchaîne-t-il. On a ouvert la porte de l'endroit où on l'a trouvée, dans le garage, à ce moment-là, il a fallu que je prenne une décision et il fallait... Je ne pouvais pas laisser mon frère et ma soeur vivre ça. Il a fallu que je fasse quelque chose que personne n'a besoin de faire dans sa vie. Il a fallu que je décroche ma mère personnellement.»

Paniqués, ils ont pris le téléphone pour appeler leur père.

«Il nous a demandé de partir, il va s'en venir, se souvient le jeune de 21 ans. Il voulait qu'on attende chez ma grand-mère. Moi, je suis fonceur et je ne pouvais pas laisser ça dans l'énigme, je voulais en avoir le coeur net. Je suis allé. C'est une bonne chose parce que je l'aurais attendu longtemps. C'est vraiment une bonne chose.»

«Je suis sorti dehors, enchaîne Nicolas, son frère de 18 ans. Je me suis mis à crier. Je n'avais plus le contrôle de moi-même. Je me suis mis à frapper partout. Sinon, j'ai un peu perdu la tête si on veut. On a eu beaucoup de soutien après ça, ça s'est passé.»

Deuxième drame en 20 minutes

Alors qu’Alexandre remplissait la déposition en compagnie des policiers, le ciel est à nouveau tombé sur la tête de cette petite famille, vingt minutes seulement après qu’ils aient découvert le corps inerte de leur mère.

«Le policier nous a dit qu'il aimerait mieux me mettre un coup de pelle dans la face, mais ça ne sert à rien, il faut le dire : "Ton père est décédé dans l'accident", relate Alexandre. Ça ne faisait même pas 30 secondes que je venais d'écrire le mal que j'avais eu d'avoir à faire ce que j'ai fait. Ça s'est passé vraiment vite. Je ne le réalisais pas.»

Vivant une véritable tragédie, il a dû tranquillement assimiler tout ce qui venait de se passer.

«Il a fallu j'allais voir ma mère dans l'état où elle était, explique-t-il. Je n'étais pas capable de le faire sans lui dire deux mots. Il fallait que je me vide le coeur, car je n'aurais pas trouvé la force de le faire. J'ai pleuré oui. J'ai encore plus pleuré quand j'ai réalisé que je me ramassais seul avec mon frère et ma soeur, orphelin.»

«La nouvelle m'a démoli, ajoute son frère Nicolas. J'ai perdu mes repères. Mon père, c'était mon modèle. Ma mère aussi. C'était trop pour moi en ce moment d'être dans les circonstances, c'était trop.»

Cinq jours plus tard, Alexandre dit avoir toujours du mal à retourner dans la maison familiale.

«J'ai suis retourné parce qu'il y a des choses à faire et mes parents avaient des animaux de compagnie, je ne pouvais pas les laisser mourir là, soutient Alexandre. Je sens que l'atmosphère est lourde. C'est pesant. Ça fait mal. Je revois tous les souvenirs que j'avais et les beaux moments que j'ai vécus avec eux que je ne reverrai probablement jamais.»

Générosité et reconnaissance

Rapidement après le drame, une amie a rapidement mis sur pied une campagne de sociofinacement pour leur venir en aide. Au total, plus de 7000 $ ont pu être récoltés grâce à la générosité de gens de partout au Québec.

«Ça m'a fait chaud au coeur de voir comment les gens ont été avec nous dans cette histoire-là, explique Alexandre, qui sera également bientôt papa. On se sent appuyés dans cette histoire-là. Il y a des gens que je ne connais même pas qui habitent à Terrebonne, Trois-Rivières qui m'ajoutaient pour me souhaiter leurs sincères condoléances et qui nous appuyaient là-dedans.»

«Au niveau de l'entraide, on a toujours été une famille tissée serrée, unie, déclare l’oncle des trois orphelins, Sylvain Lortie. Mon frère, c'est ma moitié. C'est juste naturel de le faire. C'est sûr et certain qu'on ne les laissera pas tomber.»

«On est une famille unie», renchérit leur grand-père, Michel Lortie.