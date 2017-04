Jennifer Lopez en voyage en famille (et avec son amoureux)

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sortent ensemble depuis le 17 mars, et leur histoire d’amour semble se renforcer au fur et à mesure. Ils ont récemment voyagé avec leurs enfants en République Dominicaine, et la chanteuse a pris une adorable photo de sa fille de 9 ans, Emme, à califourchon sur le dos de Natasha, la fille de 12 ans du joueur de base-ball. La chanteuse a posté la photo sur Instagram et inscrit dans la légende: «Tashi et Lulu».

Jennifer Lopez s’était rendue aux Caraïbes pour y donner son tout premier concert, samedi soir (15 avril 17), au Casa de Campo Resort and Villas. Son ex-mari, Marc Anthony, l’a rejoint sur scène, avant qu’elle ailler retrouver Alex Rodriguez à l’after-party. Comme l’a rapporté une source à E! News, le couple a fait une chasse aux oeufs de Pâques dans le complexe hôtelier le lendemain (16 avril 17).

Tashi and lulu...🌺🌸 💕 Une publication partagée par Jennifer Lopez (@jlo) le 18 Avril 2017 à 18h55 PDT

«Jen (Jennifer Lopez) et Alex (Alex Rodriguez) se sont réveillés tôt et avaient des paniers de Pâques posés à l’extérieur dans le patio qui attendaient leurs enfants. Ils avaient de la famille et des amis présents pour une chasse aux oeufs sur la grande étendue d’herbe de la propriété.» Après avoir trouvé tous les oeufs, les deux tourtereaux et leurs enfants ont déjeuné en famille et regardé des films.

Leur séjour ne s’est pas simplement résumé à des jeux et du bon temps cependant - lundi (14 avril 17), Jennifer Lopez et Alex Rodriguez ont fait du bénévolat en visitant la Mission International Rescue (MIR) Foundation et ont rencontré des enfants issus d’écoles défavorisées. Le couple a donné du matériel comme des sacs à dos et des crayons aux élèves de la MIR Elementary School.

La publication du cliché d’Emme et Natasha vient tout juste après qu’une source ait révélé à Page Six, la rubrique du New York Post, que ce qui se passe entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez est « bien plus sérieux » que ce que les gens pensent.