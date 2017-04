Justin Trudeau condamne l’attaque des Champs-Élysées

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, ont condamné l’attaque terroriste survenue jeudi sur les Champs-Élysées, à Paris.

Le Canada est solidaire de la France, comme toujours, face à la terreur. Nos pensées vont aux victimes de l’attentat de Paris aujourd’hui. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 21, 2017

M. Trudeau a écrit sur Twitter: «Le Canada est solidaire de la France, comme toujours, face à la terreur. Nos pensées vont aux victimes de l’attentat de Paris aujourd’hui».

«Le gouvernement du Canada condamne le présumé attentat terroriste de ce soir sur les Champs-Élysées, et nous offrons nos plus sincères condoléances aux proches du policier tué et un prompt rétablissement aux deux policiers blessés», a dit pour sa part la ministre Freeland au sujet de l’attaque revendiquée par l’État islamique.

«Les Canadiens sont solidaires de la population française. Nous sommes en contact avec les autorités locales et sommes prêts à fournir de l’aide consulaire aux citoyens canadiens, au besoin», a-t-elle poursuivi.