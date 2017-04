L’amour attendra pour Céline Dion

Céline n’est pas encore prête à ouvrir son cœur à un autre homme que René. Quinze mois après la mort de son mari, la chanteuse n’a pas envie d’amorcer une nouvelle relation amoureuse.

«C’est assurément trop tôt pour moi. Je suis sans aucun doute amoureuse de lui (René), mariée à lui», a confié Céline Dion au journal britannique «The Sun».

L’interprète de «My Heart Will Go On» n’imagine toujours pas qu’un homme différent de celui avec qui elle a été mariée 21 ans puisse partager sa vie.

«Il est l’amour de ma vie. C’est très difficile pour moi de me voir avec quelqu’un d’autre. L’amour que j’ai pour lui, je le vis chaque jour. En tant que femme, j’ai des sentiments et des émotions qui vont et qui viennent. Et c’est toujours avec lui.»

Le quotidien de la diva est d’ailleurs toujours très imprégné de la présence de René Angélil.

«Quand je chante, c’est avec lui. Quand j’étreins mes enfants, c’est pour lui et avec lui. J’ai pris du temps pour faire mon deuil et je le fais encore», a confié Céline.

René Angélil a été emporté un cancer de la gorge, le 14 janvier 2016, alors qu’il se trouvait dans sa résidence de Las Vegas. Il avait 73 ans. L’ancien imprésario a eu droit à des funérailles nationales à la basilique Notre-Dame de Montréal.