L'orthésiste Richard Ostiguy condamné à une amende de 57 500$

Reconnu coupable de «pratique illégale de la médecine», l’orthésiste Richard Ostiguy a été condamné à payer une amende totalisant la somme de 57 500$ au palais de justice de Québec.

En février dernier, après avoir subi son procès, la juge Réna Émond avait reconnu Richard Ostiguy coupable de treize des dix-neuf chefs d’accusation portés contre lui.

Dix accusations concernaient l’exercice illégal de la médecine et trois autres avaient été portées pour avoir «laissé croire qu’il était autorisé à poser des gestes réservés aux médecins».

C’est de façon commune que la procureure du Collège des médecins, Me Joannie Poirier, et l’avocat d’Ostiguy, Claude Saint-Hilaire, ont suggéré à la juge d’imposer une amende variant de 2 500 $ à 5 000 $ pour chacun des chefs d’accusation, pour un montant totalisant 57 500 $.

«Depuis le jugement, la Clinique du Pied et monsieur Ostiguy ont amendé leur comportement pour se conformer à la décision de la juge. Par exemple, la clinique va changer de nom et les orthésistes ne porteront plus de sarrau blanc», a brièvement résumé, au sortir de la salle, Me Poirier.

Plus d’informations seront également transmises aux futurs clients de la clinique qui pourrait désormais s’appeler «Orthésistes du pied de Québec».

«Monsieur Ostiguy nous a également dit que depuis, lorsqu’une personne se présente sans prescription, elle est retournée à la maison», a-t-elle ajouté.

En salle d’audience, l’avocat de Richard Ostiguy a également fait savoir que son client voulait désormais «collaborer avec le Collège des médecins».

«Depuis le jugement, il a déchiré son carnet de prescription et une rencontre avec le Collège est prévue pour mettre les points sur les i», a-t-il dit.

Rappelons qu’en juin 2015, le Collège avait déposé les accusations contre Richard Ostiguy à la suite de plaintes formulées par trois patientes venues rencontrer l’homme à la clinique située sur la rue Soumande à Québec.