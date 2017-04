Mécontente de la décision du tribunal, une ado de 15 ans prend la fuite

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande la collaboration du public afin de retrouver une adolescente de 15 ans qui a fui le palais de justice de Longueuil à la suite d’une décision du tribunal la concernant.

Amélie Lanthier a quitté le palais de justice de Longueuil sans autorisation, mardi. Elle était mécontente d’une décision du tribunal relativement à un placement de la DPJ, selon la police.

Des recherches ont été menées dans les environs pour la retrouver, mais sans succès.

Amélie Lanthier mesure 1,63 mètre et pèse 68 kg. Elle a les yeux bruns et les cheveux longs bruns. Elle a la lèvre inférieure et les oreilles percées. La dernière fois qu’elle a été vue, elle portait un chandail noir, un veston de cuir noir et des leggings noirs.

Toute personne détenant de l’information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec l’organisme Échec au crime, au 1 800 711-1800.