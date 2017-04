Record de glissements de terrain en Mauricie et dans le Centre-du-Québec

La Mauricie et le Centre-du-Québec vont se souvenir longtemps du printemps 2017 en raison des nombreux glissements de terrain. Depuis le début du mois d'avril, on en dénombre 33 dans ces deux régions. C'est tout près de 60 % de tous ceux qui sont survenus au Québec.

Seulement à Nicolet, quatre glissements de terrain se sont produits au cours des derniers jours. Les ingénieurs de la Sécurité civile ont été dépêchés sur place, jeudi après-midi, et la mairesse Geneviève Dubois a tenu à constater les dégâts.

«On surveille, a-t-elle dit. On attend le rapport de la Sécurité civile. Mais pour l'instant personne n'est évacué et les routes ne sont pas en danger non plus.»

D'autres glissements de terrain pourraient survenir comme le laisse présager une immense crevasse le long de la rivière Nicolet. Le directeur de la Sécurité civile, Sébastien Doire, demande d'ailleurs l'aide de la population.

«On demande aux gens de contacter rapidement leur municipalité quand ils voient des glissements de terrain qui pourraient nuire à la sécurité des gens ou des routes», a-t-il indiqué.

Pour ce qui est des cours d'eau, la situation était stable jeudi, même si le niveau du fleuve Saint-Laurent continuait d’inquiéter les autorités et les riverains.

Et si la pluie s’estompe, la Sécurité civile croit que le niveau de l’eau pourrait commencer à baisser en début de semaine.