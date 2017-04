Une poursuite judiciaire pour protéger le caribou

Une organisation de défense des espaces sauvages a engagé une action en justice jeudi contre le ministère fédéral de l'Environnement pour le contraindre à protéger le territoire du caribou forestier, une espèce menacée.

La Société pour la nature et les parcs du Canada (SNAP) demande à la justice d'obliger la ministre de l'Environnement Catherine McKenna à se conformer à la loi sur les espèces en péril et qu'elle fasse régulièrement état des progrès accomplis dans la protection de l'habitat critique de l'espèce.

Symbole de la vaste forêt boréale, le caribou forestier se trouve dans neuf provinces et territoires, mais son habitat tout comme sa population n'ont cessé de fondre au fil des ans. En 2002, cet animal a été inscrit sur la liste des espèces en voie de disparition.

En 2012, le gouvernement avait assuré que «l'habitat essentiel» du caribou forestier devait être préservé sans toutefois identifier les zones protégées dans un délai de 180 jours comme le prévoyait la loi, selon la SNAP.

«La ministre a également le devoir de faire état des mesures déployées pour assurer la protection de l'habitat essentiel» tous les six mois, a indiqué Frédéric Paquin, avocat de l'organisation.

L'essentiel de l'habitat de cette espèce, qui figure sur la pièce de 25 cents, se trouve sur des terres n'appartenant pas au gouvernement fédéral.

«Une proportion trop élevée de l'habitat essentiel demeure accessible au développement industriel» et la forêt boréale est de plus en plus fragmentée, ce qui est à l'origine du déclin des hordes, a expliqué Éric Hébert-Daly, directeur général de la SNAP.

«Le processus de protection doit s'enclencher. Voilà l'objectif de ces poursuites», a résumé Alain Branchaud, responsable de la SNAP au Québec.

Sans commenter directement la plainte, le ministère de l'Environnement a souligné que Mme McKenna avait récemment rencontré ses homologues des provinces et des territoires pour discuter des efforts en vue de protéger «et de rétablir les populations d'espèces en péril, comme le caribou».