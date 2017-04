Céline Dion a peur des effets du botox sur ses performances scéniques

Céline Dion n’est pas opposée à passer sous le bistouri pour son apparence. «Je regarde toujours les magazines pour trouver le truc miracle que je peux m’injecter moi-même, mais pas pour être différente, juste pour une question d’entretien, explique Céline Dion au Sun. Je suis très ouverte à ce que réserve l’avenir du monde de l’esthétique et qui peut être réversible.»

En ce qui concerne le Botox, en revanche, elle est catégorique. «J’adorerais faire des trucs mais je ferais très attention si c’est le cas. Je ne peux pas faire de Botox... parce que je suis chanteuse. Si ça va trop profondément, ça peut paralyser... Si je chante et que rien ne bouge, je ne pense pas que ça aura le même impact, donc je ne veux pas perdre en émotion, en conviction, en partage avec le public», a-t-elle précisé.

Céline Dion aura 50 ans l’année prochaine mais elle admet qu’elle n’est pas du tout portée sur tout ce qui est soins spécifiques.

La chanteuse préfère les choses simples. «Je ne vais pas au spa, je ne fais pas des soins spéciaux pour le visage, je déteste les manucures et les pédicures. Non je ne suis pas du tout comme ça. Je préfère les bougies, le café, un bon magazine, faire de la peinture avec les mains avec mes enfants, prendre le thé, prendre le thé avec des cookies et des scones», ajoute Céline Dion.