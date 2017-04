Dernier tour de piste pour Luc Chaput

Le chef d'orchestre Luc Chaput dirigera samedi soir à la Salle Desjardins-Telus de Rimouski son dernier concert à la tête de l'Orchestre symphonique de l'Estuaire.

La Symphonie surprise de Haydn et la magnifique Messe en do mineur de Mozart, avec la présence sur scène du Chœur symphonique de l'Estuaire, figureront notamment au menu de la représentation.

Après 12 années de loyaux services et à la veille de son 51e anniversaire de naissance, Luc Chaput veut faire de ce dernier rendez-vous un véritable cadeau au public rimouskois.

«Le premier mot qui me vient à l’esprit, c’est bonheur! Parce que c’était un grand bonheur de venir travailler ici, et de faire le voyage de Montréal à Rimouski. Une fois installé, je me sentais chez moi. En quittant l’orchestre, ce que je souhaitais, c’était de continuer à faire de la belle musique ensemble, avec nos forces communes. C’est ce qu’on s’est appliqués à faire depuis le début. Mais il y a un peu plus d’entrain depuis mon annonce: on veut profiter de chaque instant! En tout cas, moi je veux profiter de chaque seconde et de chaque note qui est écrite par les compositeurs! On veut offrir de la bonne musique à nos concitoyens de l’estuaire», a lancé Luc Chaput.