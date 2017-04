Le cancer testiculaire: le plus fréquents chez les 15-29 ans

«#ÇaPrendDesCouilles.» La nouvelle initiative visant à faire la prévention du cancer testiculaire fait jaser.

«L’idée du concept est de raconter des histoires embarrassantes. Comparé à ça, aller au médecin pour aller montrer ses testicules, pour un test (ce n’est rien)», a expliqué en entrevue à Mario Dumont le directeur de Cancer Testiculaire Canada et survivant du cancer, Alexandre Désy.

Plusieurs vedettes, dont Vincent Leclerc et Maxime Le Flaguais, se prêtent au jeu en racontant leur anecdote embarrassante.

Les gens du public sont également invités à raconter leur moment malfaisant en utilisant le mot-clef #ÇaPrendDesCouilles.

Le cancer testiculaire est le cancer le plus répandu chez les 15 à 29 ans. Toutefois, lorsque le cancer est détecté rapidement, 97% des hommes qui en sont atteints survivent. Non seulement ils survivent, mais ils peuvent éviter d’avoir à faire de la chimiothérapie, un traitement difficile, long et exigeant.

«On peut s’éviter tout cela si c’est pris rapidement», assure M. Désy.

Les premiers signes du cancer des testicules sont de la douleur, ou l’apparition d’une bosse. «Dans mon cas, c’était de la grosseur d’un petit pois dur», explique Alexandre Désy.

Pour souligner la fin du mois du cancer testiculaire, l’organisation tiendra son «bal des couilles» le 28 avril prochain sous la présidence d’honneur de Maxime Le Flaguais.

Pour plus de détails : https://caprenddescouilles.ca/