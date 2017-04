Le Centre de bénévolat de Manicouagan déclare officiellement faillite

Le Centre de bénévolat de Manicouagan, situé à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, a déclaré officiellement faillite, ne pouvant plus supporter un déficit de plus de 162 000$.

L’organisme avait été plongé dans la tourmente l’an dernier pour une gestion déficiente et avait fermé ses portes en septembre.

Dans le document du syndic de faillite Raymond Chabot, on peut lire que l’organisme doit presque 377 000$ à divers créanciers de la région et d'ailleurs au Québec.

L’organisme fonctionnait avec un budget annuel de près de 500 000$. En plus d’une hypothèque de 137 000$, le Centre de bénévolat doit plus de 220 000$ à 17 créanciers, dont les plus importants sont les organismes Québec en forme, Avenir d’enfants, Appui Côte-Nord et Oasis des Pionniers de Baie-Comeau.

De plus, lors de la fermeture, six employés avaient été remerciés et le Centre leur doit 14 000$ en salaires impayés.

Le Centre de bénévolat gérait les services de popote roulante et d’accompagnement.

Le CISSS Côte-Nord avait repris cette gestion en septembre. Sans accorder d’entrevue, le CISSS souligne qu’il cherche toujours un partenaire du milieu qui pourrait s’en occuper.

Il a été impossible vendredi de parler avec la présidente du Centre de bénévolat pour connaître la suite du dossier.

De son côté, la Table des organismes communautaires de la Côte-Nord a mentionné qu’elle suit le dossier de près et espère que les administrateurs fourniront rapidement des réponses aux questions des membres.