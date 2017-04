Le cri du cœur d’une fillette qui cherche son chien devient viral

L’appel à l’aide très émotif d’une fillette d’Akron, en Ohio, pour retrouver son chien porté disparu est devenu viral sur Facebook.

«Si vous trouvez ce chien blanc perdu, ramenez-le à la maison», déclare la petite fille en larmes, alors qu’elle tient une photo de l’animal dans ses mains.

Sa mère, Laura Wallace, a publié la vidéo sur Facebook mercredi soir, rapporte la chaîne locale WKYC. Vendredi en soirée, la séquence avait été visionnée plus de 8 millions de fois, en plus d’avoir été partagée à plus de 226 800 reprises et suscité 21 000 réactions.

«Buddy manque toujours à l’appel et mes enfants s’ennuient terriblement de lui, a-t-elle écrit. Merci de votre aide, de votre amour et de votre soutien.»

Le message a suscité une vague de solidarité dans cette ville américaine, mais jusqu’à maintenant, les recherches pour retrouver Buddy sont demeurées vaines.