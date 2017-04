Près de 17 millions $ seront investis au Collège Montmorency de Laval

Ottawa et Québec investiront 16,7 millions $ au Collège Montmorency de Laval afin de financer des travaux d’amélioration de ses installations.

Grâce à cet argent, le Collège Montmorency, fondé en 1969, pourra construire un nouveau pavillon dédié à la recherche et aux transferts technologiques, a-t-on précisé par communiqué.

L’institution pourra également se doter de trois classes pédagogiques actives et d’une toiture verte. Les fonds devront par ailleurs favoriser l’intégration de la clientèle autochtone.

«Cet important investissement est une excellente nouvelle pour le Collège Montmorency et pour la région de Laval, a dit le directeur général du Collège Montmorency, Hervé Pilon. Il permettra la création du Centre d’apprentissage en santé et en recherche où des étudiants, professeurs, chercheurs et partenaires de diverses disciplines uniront leur savoir. Par ailleurs, l’amélioration de l’infrastructure du Collège contribuera à encore mieux répondre à la forte demande pour l’enseignement supérieur dans notre région, tout en offrant de nouveaux espaces de pointe pour l’enseignement, la recherche et le soutien au développement de l’entrepreneuriat.»

Ottawa versera 8,01 millions $ par l’entreprise du Fonds d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires, alors que Québec injectera 8,68 millions $ dans le cadre du Plan québécois des infrastructures, lequel comporte un volet pour l’enseignement supérieur.