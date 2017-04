Trudeau promet de défendre les agriculteurs canadiens

Au lendemain d’une autre salve du président Donald Trump sur les politiques commerciales du Canada, Justin Trudeau a tenu à réitérer avoir l’intention de «continuer à défendre la gestion de l’offre».

«Il n’y a pas un pays dans le monde qui n’appuie pas ses agriculteurs. Et l’approche qu’on a ici est bonne», a-t-il déclaré à Ottawa, vendredi, lors d’un point de presse à l’occasion de la visite officielle du premier ministre italien, Paolo Gentiloni.

Jeudi, dans le Bureau ovale, le président Trump a dit que «ce que le [Canada] a fait à nos travailleurs agricoles laitiers est une honte».

«J’ai passé du temps avec des producteurs dans le Wisconsin. [...] Il y a des fermiers dans le Wisconsin et l’État de New York qui sont poussés à la faillite. Ce qui se passe au nord de notre frontière touche aussi nos travailleurs forestiers», a-t-il renchéri.

Message politique visant à plaire à l’électorat américain, ou menace sérieuse du président Trump?

Questionné à ce sujet vendredi, Justin Trudeau a évité de se mouiller.

«Évidemment, entre pays amis et alliés, il va y avoir des enjeux qui vont être soulevés de temps en temps qui vont exiger un peu plus de discussions et de négociations», a dit M. Trudeau.

«Mais nous allons toujours approcher ces enjeux-là avec des arguments ancrés dans les faits, avec une défense de nos intérêts, de façon respectueuse, et collaborative», a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, les chefs canadiens et italiens ont profité de leur rencontre à Ottawa pour préparer le terrain avant le Sommet du G7 qui aura lieu à la fin mai, en Sicile.

À cette occasion, il sera notamment question des enjeux de sécurité, des changements climatiques et la migration.

Justin Trudeau profitera aussi de son passage en Italie pour rencontrer le pape François au Vatican.