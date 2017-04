Un court métrage de l’ONF en compétition à Cannes

L’Office national du film du Canada sera une fois de plus représenté à Cannes. Le court métrage d’animation Tesla: lumière mondiale, une de ses productions, a été sélectionné pour la 56e Semaine de la critique, une section parallèle du prestigieux festival qui se tiendra en mai.

L’œuvre fait partie des 10 courts métrages qui tenteront d’obtenir la faveur du Syndicat français de la critique de cinéma.

Réalisé par le Montréalais Matthew Rankin, «Tesla: lumière mondiale» transporte les spectateurs à New York en 1905. Là-bas, l’inventeur Nikola Tesla fait un ultime appel à J.P. Morgan, son ancien mécène.

Si les gros noms du septième art québécois comme Xavier Dolan et Denis Villeneuve brilleront par leur absence cette année sur la Croisette, les Saguenéens Jean-Marc E. Roy et Philippe David Gagné y seront de retour pour présenter leur plus récente œuvre, un court métrage intitulé Crème de menthe, pendant la Quinzaine des réalisateurs.

Le 70e Festival de Cannes s’amorcera le 17 mai et prendra fin le 28 mai.