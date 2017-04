Une contravention de 128 $ pour avoir réchauffé sa voiture

Au Québec, il est coutume de démarrer sa voiture quelques minutes avant de prendre le volant afin de réchauffer le moteur, un homme du Michigan a appris, jeudi, que c’était interdit de le faire à Roseville, en banlieue de Détroit, a rapporté le «Michigan Live».

Nick Taylor a contesté une contravention reçue au début du mois de janvier parce qu’il avait laissé le moteur de sa voiture, qui était dans son entrée, tourner alors qu’il n’y avait personne à l’intérieur.

Le juge Marco Santia a indiqué qu’il n’était pas légal de laisser un véhicule en marche s’il n’y avait personne derrière le volant. Il a déclaré que la loi était dans l’intérêt public.

En janvier quand il a reçu le constat, Taylor a utilisé son compte Facebook pour dénoncer la situation. La photo de sa contravention a été partagée plus de 14 000 fois et a reçu plus de 5000 commentaires.

Le chef de la police de Roseville, James Berlin, a défendu l’agent qui a émis le constat en disant qu’un voleur aurait pu s’emparer du véhicule.