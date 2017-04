Une étoile à Hollywood pour Chris Pratt

La star de films d'action Chris Pratt a laissé au vestiaire ses habits de héros vendredi, revêtant un costume plus formel pour venir inaugurer son étoile sur la Voie de la Célébrité à Hollywood.

L'acteur de 37 ans s'est fait connaître avec le rôle de tire-au-flanc charmant Andy Dwyer dans la comédie «Parks and Recreation», mais il est devenu depuis l'un des noms les plus recherchés d'Hollywood, enchaînant les premiers rôles dans de grosses productions à succès comme «Jurassic World» et les «Gardiens de la Galaxie».

AFP

«Je suis croyant et je pense que Dieu oeuvre de façons mystérieuses, et prodigue des signaux et des dons dans la vie. Et ces dons prennent souvent la forme de personnes», a-t-il déclaré, en l'honneur de sa mère.

«Nous n'étions pas riches, mais nous ne manquions jamais d'amour», a-t-il ajouté auprès d'une foule de badauds et de vedettes incluant Zoe Saldana, Dave Bautista et Michael Rooker, ses costars des «Gardiens de la Galaxie».

Il a remercié le cinéaste James Gunn de lui avoir confié le rôle principal de Star-Lord dans «Les Gardiens», saluant aussi le studio Marvel, filiale de Disney, pour avoir «donné une chance au gars un peu rondouillard de +Parks and Recreation+».

Pratt, qui n'était qu'un acteur de télé au succès d'estime, s'est métamorphosé --à grand renfort de fitness et de régimes stricts-- en héros de films d'action pour le premier opus des «Gardiens» sorti en 2014 et qui a généré plus de 770 millions de dollars dans le monde. La suite sort le 26 avril en France.

L'acteur était également la vedette de «Jurassic World», le quatrième épisode de la saga créée par Steven Spielberg sur des dinosaures terrifiants, et devrait reprendre son rôle de dompteur de T-Rex dans le prochain opus attendu en 2018.

Récemment, il était aussi à l'affiche des «Sept mercenaires» ou «Passengers».